Hipopótamo pigmeu: conheça a filhote Moo Deng que conquistou web

Moo Deng, que significa “carne de porco saltitante” em tailandês, é o nome dado à filhote fêmea de hipopótamo que nasceu no Khao Kheow Open, um zoológico da Tailândia.

Após seu tratador Atthapon Nundee publicar fotos e vídeos do animal, as imagens repercutiram e Moo Deng se tornou a principal atração do lugar onde vive.



Filhote da espécie de ave mais perigosa do mundo nasce em cativeiro; CONFIRA



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A figura de Moo Deng virou meme nas redes sociais por suas expressões e trejeitos, principalmente quando seu tratador vai alimentá-la ou fazê-la carinho.