Árvore bíblica: o que significa o achado de semente milenar em caverna

Uma semente encontrada no deserto da Judeia pode revelar o segredo do tsori bíblico, um bálsamo citado em textos antigos com propriedades medicinais

A datação por radiocarbono colocou a origem da semente entre os anos de 993 d.C. e 1202 d.C.

Árvore bíblica: germinação da semente para estudos

Sarah Sallon, no passado, também localizou um lote não relacionado de sementes de tâmaras com 1.900 anos. A primeira a ser germinada foi apelidada de Matusalém, uma figura bíblica que supostamente morreu aos 969 anos.

Em ambas as ocasiões, Sarah, em parceria com Elaine Solowey, diretora do Centro de Agricultura Sustentável do Instituto Arava, no Kibutz Ketura, no sul de Israel, germinou as sementes.