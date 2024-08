Santo Sudário: pesquisa traz novas evidências sobre pano sagrado

Bispos em frente ao Sudário de Turim Crédito: Reprodução / Via AFP

Cientistas italianos afirmam ter encontrado evidências de que o Santo Sudário pode, de fato, ter sido o pano de sepultamento de Jesus Cristo, contrariando pesquisas anteriores que datavam o artefato da época medieval. O Santo Sudário, ou Sudário de Turim, foi exibido pela primeira vez na década de 1350, quando se alegou que ele havia sido enrolado em volta do corpo de Jesus após sua crucificação. Liberato De Caro, pesquisador líder do Instituto de Cristalografia da Itália, foi o autor do último estudo que aproxima as teorias sobre o Santo Sudário da veracidade.

No estudo publicado na revista Heritage, ele empregou um novo método para datar fios de linho antigos, inspecionando suas degradações estruturais usando uma técnica conhecida como Espalhamento de Raios X de Ângulo Amplo. Embora o estudo não consiga concluir se o sudário era realmente o pano de sepultamento de Jesus Cristo, ele data sua origem em aproximadamente 2 mil anos, o mesmo período em que se acredita que Jesus viveu e morreu.

A técnica foi aplicada a uma pequena amostra do Sudário, que atualmente reside na Catedral de São João Batista, em Turim, Itália. Santo Sudário: estudo do pano precisa de mais análises Pesquisadores dizem que a celulose contida nas fibras do sudário envelheceu lentamente desde o século XIV, devido às temperaturas ambientes mais baixas na Europa. Isso significa que a maior parte do envelhecimento natural do tecido, cerca de 90%, ocorreu antes de 1300. Cientistas afirmam que será possível concluir que o sudário tem 20 séculos de idade apenas se houver mais evidências mostrando que a relíquia foi mantida em segurança a uma temperatura média de cerca de 22°C.

Brasileiro ajuda a identificar texto apócrifo sobre infância de Jesus; CONFIRA

Uma análise de raios X “mais sistemática” de “mais amostras retiradas do tecido do Sudário de Turim” pode ser necessária para confirmar essas conclusões, alertam os pesquisadores. As pesquisas mais recentes ainda podem ajudar os historiadores a testar suas hipóteses sobre as origens do sudário. Eles podem verificar, por exemplo, se as condições detalhadas no novo estudo correspondem a possíveis locais e períodos históricos em que o sudário poderia ter sido mantido antes de sua história documentada.

Santo Sudário: conheça o "pano sagrado" A história por trás do Santo Sudário é bastante controversa. Membros da Igreja Católica acreditam fielmente que o pano de 4,2 metros de comprimento e 1,1 metro de largura remete à imagem e semelhança de Jesus Cristo após sua crucificação. As primeiras referências ao Santo Sudário estão na Bíblia. O Evangelho de Mateus (Mateus 27:59) relata que José de Arimateia envolveu o corpo de Jesus com um pano de linho.