Nim indiano: espécie tradicional da Ásia é comum em Fortaleza, mas apresenta riscos

A cidade de Fortaleza está cheia delas, com suas copas cheias e folhas em formato serrado. O nim indiano é uma planta tradicional da Ásia que se adaptou muito bem ao Nordeste brasileiro. Tão bem que, segundo dados da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), é a árvore mais comum encontrada na Capital.

O nim não é indicado pois tem raízes exploratórias, que crescem muito em procura de água, às vezes quebrando caixas sanitárias e calçadas. Além do crescimento desenfreado de sua copa, que causa conflitos com a fiação elétrica, explica Lamartine.

Em alguns pontos da Cidade, como no bairro de Fátima e na avenida Humberto Monte, as árvores crescem lado a lado e aparecem em grandes quantidades. Em novembro de 2023, um shopping de Fortaleza cortou cerca de dez árvores nim . De acordo com o estabelecimento, "as árvores foram retiradas devido aos desequilíbrios ecológicos oferecidos pela espécie, uma vez que podem causar danos à flora e fauna locais”.

Segundo Lamartine, o correto na urbanização urbana seria replicar o que ocorre no ambiente natural, com plantas nativas: "Pode-se perceber que nos nim não se encontra insetos ou pássaros, que não conseguem se alimentar dos frutos dessa árvore".

Com dois ou três anos da espécie nativa bem cuidada e desenvolvida, dando boa sombra, pode-se retirar o nim, diz o cientista agrônomo. Essa substituição paulatina já ocorre em Sobral e em Morada Nova e é um exemplo, segundo Lamartine, do plano de arborização das cidades.

O nim como problema urbano

Outro fator que fez a plantação do nim se espalhar foi por causa do seu extrato resultar em um poderoso inseticida natural. O problema foi que se pensava que só em plantar a árvore se obteria essa ação repelente, o que não é o caso. O morcego foi um dos animais importantes ao disseminar a planta, pois ele tenta consumir o fruto da árvore, complementa Lamartine.

Além das críticas do campo da biologia, arquitetos e urbanistas também possuem ressalvas com a planta. Para a arquiteta e urbanista Fernanda Rocha, são muitos os malefícios do nim no ambiente urbano. "Começando por sua dimensão: trata-se de árvore de grande porte, e portanto, inadequada à largura de nossas pequenas calçadas, o que implica em canteiros pequenos para comportar o desenvolvimento de seu tronco, e as raízes acabem por causar danos ao pavimento."

Problemas com a fiação também marcam a história da árvore pela Cidade. "A incompatibilidade com a fiação aérea, implicando em elevados custos de manutenção e grande geração de resíduos, por conta da constante poda exigida", complementa a urbanista.