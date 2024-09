Cachorro espera há oito anos por tutora que morreu em hospital

O cachorro foi adotado pelos funcionários do hospital, que lhe dão água e comida . O animal, por sua vez, fica rondando pelos corredores do hospital e avisa quando chega um novo paciente.

Um cachorro caramelo espera por sua tutora há oito anos na Santa Casa de Guariba , interior de São Paulo. Ela foi internada na unidade hospitalar, mas acabou morrendo e, desde então, o animal não sai do local, à sua espera.

Após perceberem que o cachorro não iria embora, os funcionários do hospital começaram a cuidar do animal , e o treinaram para não entrar nos locais impróprios para ele.

Com o passar do tempo, o cachorro acabou ganhando um grupo de fãs. Funcionários e pacientes chegam ao local esperando um “bom dia” do canino.