Adolescente é encontrada em cadeia após mentir sobre idade; entenda

Uma adolescente de Pittsburgh, nos Estados Unidos, que foi dada como desaparecida no mês passado, foi encontrada dentro de uma cadeia no Condado de Beaver, no início desta semana.

De acordo com o jornal local The Times, as autoridades identificaram a menina de 13 anos como menor de idade no dia 3 de setembro. A polícia informou que a menina foi presa em 17 de agosto em uma cidade próxima, onde se identificou falsamente como adulta.

