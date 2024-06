Crianças descobrem fóssil raro de tiranossauro jovem nos EUA

Durante suas férias de verão nos Estados Unidos, três meninos apaixonados por dinossauros se depararam com a descoberta de suas vidas: os restos de um raro tiranossauro rex jovem no estado da Dakota do Norte.

Cientistas e documentaristas anunciaram, nesta terça-feira (4), que, em julho de 2022, os irmãos Liam e Jessin Fisher, de 7 e 10 anos à época, e seu primo Kaiden Madsen, de 9, caminhavam pela área de Hell Creek, em Badlands, quando encontraram um longo osso fossilizado de uma perna.

Eles o fotografaram e enviaram a imagem para um amigo da família, o paleontólogo de vertebrados Tyler Lyson, do Museu de Natureza e Ciência de Denver, no Colorado.