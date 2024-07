Sonda espacial Ramses se aproximará de asteroide que passará perto da Terra em 2029

A sonda espacial europeia Ramses vai se aproximar do asteroide Apophis, que passará perto da Terra em 2029, para estudar como a atração terrestre afeta seu comportamento, anunciou a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) nesta terça-feira (16).

A Rapid Apophis Mission for Space Security (Ramses) prevê uma aproximação, a uma distância segura, do asteroide com cerca de 375 metros de diâmetro.

O corpo celeste, nomeado a partir da divindade do caos na mitologia egípcia, deverá passar a uma distância de 32 mil quilômetros da Terra, mais perto do que os satélites de comunicação, no dia 13 de abril de 2029, e será brevemente visível a olho nu para cerca de dois bilhões de pessoas na Europa, África e partes da Ásia, de acordo com um comunicado da ESA.