Homem com condição rara enxerga tudo cor-de-rosa ao atingir orgasmo

Um iraniano foi diagnosticado com sinestesia rara após relatar ver tudo cor-de-rosa durante o orgasmo; sua visão e saúde foram consideradas normais

Seu relato foi publicado no Jornal Iraniano de Psiquiatria. O homem de 31 anos percebeu que os objetos ao seu redor pareciam mais nítidos, brilhantes e rosados sempre que ele atingia o clímax.

Um paciente foi encaminhado para uma clínica de psiquiatria depois que sua vida sexual se tornou um pouco mais agitada do que o normal. Esse foi o caso de um homem iraniano, que teve que procurar ajuda após relatar que enxergava tudo com tons de rosa logo após um orgasmo .

Essas sensações nunca apareciam quando ele se machucava de outras formas. E, quando os episódios de dor no peito desapareceram na vida adulta, as visões também cessaram.

Suas raras sensações são chamadas de sinestesia , uma condição que pode ser desencadeada pelo orgasmo, que faz com que ele veja brevemente o mundo em tons de rosa.

Segundo o Dicionário Oxford, o termo se traduz como "associação de palavras ou expressões em que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão." Dessa forma, pessoas com a condição podem associar cores a sabores, sentir sons ou vincular palavras a diferentes formas e padrões.

Os médicos realizaram uma série de testes antes de diagnosticar o paciente com sinestesia, uma condição neurológica rara e difícil de detectar, que faz com que as pessoas experimentem um estímulo com mais de um sentido ao mesmo tempo.

De acordo com os autores do relatório, a sinestesia afeta até 4% da população e existem mais de 150 formas diferentes pelas quais as pessoas podem vivenciar essa condição.

No entanto, ver cores durante o orgasmo, como relatado pelo homem iraniano, é um tipo particularmente raro de sinestesia. Na verdade, apenas 1% das pessoas com essa condição relatam ver cores durante a relação sexual, segundo os autores do estudo.

Nas próprias palavras do paciente, ele descreve uma "visão de alto contraste, com cor rosa dominante em todos os lugares".