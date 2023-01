Cannabis pode aumentar libido e satisfação sexual, aponta estudo

A pesquisa científica foi publicada na revista Journal of Cannabis Research no último dia 20 de janeiro

Um estudo, publicado pela revista científica Journal of Cannabis Research, no último dia 20 de janeiro, constatou que o uso de cannabis antes do sexo pode aumentar o libido e a intensidade dos orgasmos. A pesquisa, aprovada pela Universidade da Carolina do Leste, coletou dados de 811 participantes de idades entre 18 e 85 anos, em fevereiro de 2019.



Segundo o levantamento, 70% das pessoas entrevistadas relataram um aumento da intensidade dos orgasmos com o consumo de cannabis e a mesma quantidade afirmou ter um aumento de desejo sexual, o que se evidenciou ainda mais entre as mulheres.

Além disso, 71% das pessoas que participaram do estudo afirmam ter um aumento da sensação tátil com o uso de cannabis e 62,5% disseram que consumir cannabis antes da masturbação aumenta a sensação de prazer.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma possível razão para o resultado é que o consumo de cannabis aumenta a sensação de relaxamento físico e mental, o que pode diminuir a inibição e aumentar o funcionamento sexual e o prazer. As formas de canabinóides mais mencionados pelos participantes que relataram aumento no prazer sexual foram BHO (óleo de haxixe) e flor de cannabis.

O estudo também ressalta que a descoberta pode contribuir para diminuir a disparidade de orgasmos entre homens e mulheres, apontando o cannabis como uma das opções para ajudar as mulheres a terem orgasmos mais regulares, aumentando o prazer sexual. Os dados se mantiveram constantes em diferentes faixas etárias.



Sobre o assunto Covid: aplicação da vacina bivalente deve começar em 27 de fevereiro

Mpox ainda é problema de saúde pública, dizem especialistas da Fiocruz

Omissão de raça em internações do SUS cai, mas ainda chega a 23,3%

Covid-19 matou mais enfermeiros no Norte que no Sudeste, diz pesquisa

Governo prepara hospital de campanha para atender índios yanomami

Tags