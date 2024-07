Dia do Homem: 15 de julho ou 19 de novembro?

Dia do Homem chama atenção para questões de saúde masculina Crédito: Freepik

Nesta segunda-feira, 15, é o Dia do Homem. A data, que visa trazer reflexões sobre a saúde e o papel do homem na sociedade, é comemorada em datas diferentes no Brasil e no restante dos países do mundo. A homenagem traz à vista temas como prevenção do câncer de próstata, tabagismo - que atinge mais os homens -, questões de saúde mental, igualdade de gênero e paternidade.

O dia do homem comemora-se em 15 de julho ou 19 de novembro? Mesmo o Brasil comemorando o Dia do Homem em 15 de julho desde 1992, outros países do mundo consideram que a data da efeméride é no dia 19 de novembro, considerado o Dia Internacional do Homem.