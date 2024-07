Prédios em cima de outros prédios? Conheça a cidade chinesa dos arranha-céus exuberantes

Ponte no alto do "Kuixinglou", um prédio de 22 andares Crédito: Apply for China/Divulgação

A cidade chinesa Chongqing é conhecida por seus arranha-céus exuberantes, por sua caótica malha viária e por ter como um dos maiores atrativos da cidade um trem que passa por dentro de um prédio. Na cidade é possível encontrar até mesmo vários prédios construídos na cobertura de outro edifício. No centro da metrópole é possível encontrar uma praça que parece estar no térreo, com ruas e carros que transitam normalmente, mas ao olhar para o lado, é possível perceber que na verdade a praça está no alto do "Kuixinglou", um prédio de 22 andares. Confuso não é? As engenhosidades inusitadas da engenharia civil na região tem sido tema de inúmeros vídeos que acabam por viralizar nas redes sociais. Uma dessas produções é da criadora de conteúdo brasileira, Marina Guaragna, que apresenta não apenas essa curiosidade arquitetônica, como também, mostra a viajante descendo e subindo por elevadores de prédios que possuem níveis desencontrados.

Em um dos momentos do vídeo, por exemplo, Marina está no 13° andar de um edifício, mas ao atravessar uma ponte para chegar no prédio ao lado, ela encontra-se no 18° piso, já que essa construção foi feita literalmente no topo de um outro prédio. Confira Brasileira viraliza ao mostrar engenhosidade de prédios e praças construídos em cima de outros prédios Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por marina guaragna (@marinaguaragna)

Cidade chinesa Chongqing tem prédios, avenidas e praças construídas em cima de outros prédios Essa características ocorrem porque a cidade, situada nas margens dos rios Yangtzé e Jialing, foi construída em cima de uma montanha. Com condições de elevações de terra distintas, a cidade necessitou ter uma abordagem única e estratégica ao planejar a gestão do espaço urbano.

Os edifícios são projetados a partir da topografia local, por isso alguns prédios, como os que a Marina mostra no vídeo, podem ter diferentes acessos em cada andar para acomodar as mudanças de elevação do solo. Além de terem sistemas de drenagem eficazes para lidar com potenciais inundações e outros problemas. No século passado, durante a segunda guerra sino-japonesa, Chongqing era a capital da República da China. Por isso, a cidade recebeu muitas fábricas e universidades do leste chinês e logo começou a crescer o número de habitantes. Assim, com essa adaptabilidade, é comum ver na cidade pessoas dirigindo carros em avenidas que passam pelo topo de prédios de cinco andares, por exemplo, e terminam em outros prédios ou edificações ainda mais altas. Chongqing tem mais de 31 milhões de habitantes, sendo a cidade mais populosa da China, assim o crescimento vertical é o único meio para alojar a quantidade imensa de pessoas que vivem na cidade. Leia mais Namorados feitos por Inteligência Artificial fazem sucesso na China

Conheça outros pontos turísticos de Chongqing Maior arranha-céu horizontal do mundo O edifício “Crystal” conta com 300 metros de comprimento elevado a 250 metros de altura além de mais de 1 milhão de metros quadrados divididos em oito estruturas verticais construídas, divididas em apartamentos residenciais, escritórios e um hotel. No topo do edifício é possível encontrar um deck onde há jardins, restaurantes, um bar e um espaço para eventos. Com piso de vidro, o local tem capacidade para receber 3 mil visitantes todos os dias, proporcionando uma visão panorâmica de 270 graus da cidade. O edifício "Crystal", o maior arranha-céu horizontal do mundo Crédito: Chongqing/Divulgação