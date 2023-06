Trem dentro de um prédio? Conheça a linha de trem que atravessa edifício de 19 andares na China

A construção abriga um prédio residencial e uma estação de trem no mesmo terreno. Saiba mais sobre como funciona

Um trem que passa dentro de um prédio? Uma estação entre os andares de um edifício? A cidade de Chongqing, no sul da China, tem um ponto turístico bem curioso, que há quase 20 anos é responsável por arrastar turistas do mundo todo para conhecer o local. O motivo? O trem de uma linha de transporte ferroviário passa dentro de um prédio de 19 andares e, além do transporte, o local recebe ainda a estação Liziba, que fica entre o sexto e o oitavo andar.

Como surgiu a obra do prédio que recebe a passagem de um trem

A linha, que começou a funcionar oficialmente em 2006 - depois de três anos em período de testes - surgiu de um obra projetada por Ye Tianyi, professor da faculdade de engenharia civil da universidade de Chongqing.



O local da construção seria ocupado por uma imobiliária, que construiria um prédio no local. Mas, segundo o planejamento da linha ferroviária, uma estação seria construída no mesmo local.



Ye contou ao portal chinês CGTN que a estação não poderia ser construída em outro local pois à época foi identificada uma encosta de 30 metros de altura ao norte, que não deixou mais espaço para mover a construção.

Após as negociações, a imobiliária e a empresa responsável pela linha ferroviária decidiram desenvolver o projeto juntas e construíram o prédio residencial e a estação de trem no mesmo terreno.

A equipe responsável também teve que se reunir com o governo local toda semana durante o planejamento para garantir que o projeto fosse viável. Para garantir isso, os especialistas separaram o sistema de suporte da estação e do prédio em 20 centímetros, ou seja, mesmo que o prédio fosse desmontado, a estação permaneceria intacta.



Trem que passa dentro de prédio vira atração turística

Em 2017, o prédio viralizou nas redes sociais com vídeos que foram muito compartilhados no Twitter. E mesmo após quase 20 anos de funcionamento, continua atraindo comentários nas redes sociais.

Além disso, ele atrai milhares de turistas todos os dias, querendo registrar o momento em que o trem passa por dentro do prédio.