Rita Lobato: primeira mulher médica no Brasil é homenageada pelo Google

Rita Lobato foi homenageada pelo Doodle por ser a primeira médica do Brasil Crédito: Divulgação/Google

A primeira mulher a se formar em Medicina no Brasil é a homenageada no Doodle do Google nesta sexta-feira, 7. Rita Lobato Velho Lopes foi a primeira médica a se formar em território nacional e a segunda médica da América da Latina. “A Dr.ª Lobato Velho foi uma figura inspiradora que ajudou a traçar um rumo para a próxima geração de aspirantes a médicas. Feliz 158º aniversário, Dr.ª Rita Lobato Velho!”, diz a homenagem no buscador do Google no Brasil.

Saiba mais sobre a história de Rita Lobato.



Rita Lobato: gaúcha se formou em Medicina com 21 anos Rita Lobato Velho Lopes nasceu em 7 de junho de 1866, no Rio Grande do Sul. Ela decidiu frequentar a faculdade de Medicina após ver sua mãe falecer em decorrência de uma hemorragia ocasionada pelo parto do seu irmão caçula. Na época em que começou seus estudos, as mulheres haviam recebido recentemente permissão para ingressar no ensino superior por meio de um decreto emitido por D. Pedro II. Assim, Rita mudou-se para Salvador para estudar na Universidade Federal da Bahia. Ela enfrentou discriminação por parte de seus colegas e professores. Ela completou o curso de seis anos em apenas quatro e se formou em 10 de dezembro de 1887, tornando-se a primeira brasileira a se formar em Medicina. Com foco na obstetrícia, fornecia consultas gratuitamente e passou a atender mulheres de todas as classes sociais.