Jovem cearense cria vaquinha para estudar Medicina em Maceió

De acordo com a estudante, suas aulas devem começar nesta segunda-feira, 29. Ela também afirmou que sua família decidiu ir com ela para Maceió e que seu pai tem uma promessa de emprego, mas só para junho.

O apelo de Isadora foi feito em uma postagem nas redes sociais. Na publicação ela ressalta ter sido a primeira menina de sua escola a passar no vestibular para medicina.

Aprovada no curso de Medicina na Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a adolescente cearense Isadora Cristina Pinheiro, 17 anos, está fazendo uma vaquinha virtual para custear sua mudança e estadia em Alagoas. Ela cursou o ensino médio na escola pública DR. César Calls, no bairro Farias Brito.

“Minha família vai se mudar comigo para Maceió para me apoiar nesse sonho. Meu pai já conseguiu um emprego lá, mas só inicia em junho e nós não temos como arcar com a mudança”, escreveu ela.



O sonho de Isadora cursar medicina começou na infância. Portadora de osteocondromatose múltipla, uma doença rara, ela foi acompanhada por diversos profissionais de saúde desde muito pequena. Com isso, Isadora começou a desejar ajudar outras pessoas, assim como os profissionais a vinham ajudando.



Rotina de estudos

Para conseguir realizar o sonho de infância, ela encarou uma rotina exaustiva em 2023. Ela acordava às 6h30 para ir à escola. De lá, seguia para um cursinho de redação, voltando para casa às 19h. Ao chegar em casa, ela continuava estudando até a hora de ir dormir.



Com a aprovação no curso de Medicina, veio o medo de não conseguir custear sua mudança e moradia em Maceió. Foi aí que o professor do cursinho de redação teve a ideia de criar a vaquinha.



Até o fechamento desta matéria, Isadora já arrecadou R$ 6 mil. No entanto, ela continua com a vaquinha aberta, para arrecadar mais dinheiro e conseguir bancar a mudança e hospedagem da família em Alagoas.



Para ajudar Isadora, as doações deverão ser feitas para o pix (85) 986614205.