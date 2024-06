Posto de combustível monta hotel para cães sem lar em SC; vídeo

Um posto de combustível na cidade de Criciúma, em Santa Catarina , montou um “hotel” para abrigar cães sem lar que circulam próximos ao local. A ideia foi do dono e dos funcionários do posto.

São cinco “casinhas”, todas cobertas e com lençóis para os cachorrinhos se deitarem. Além do aconchego, os cães recebem carinho e atenção dos funcionários e daqueles que circulam pelo posto.

A iniciativa chamou atenção e ganhou apoio dos internautas com várias mensagens elogiando a ação, como “Apoiem esse tipo de comércio galera. Merece prosperar muito” e “Eu só compraria nesse local”.

Um outro relato chamou atenção nas publicação, que já conta com mais de 600 mil visualizações. “Esses dias fui abastecer nesse posto e tinha uma pombinha no pote de água tomando banho. O frentista esperou ela terminar para trocar a água. São muito cuidadosos!”, disse uma internauta.

A ação comoveu e fez com que outros internautas incentivassem uma corrente do bem para o dono do posto e seus funcionários. “Pessoal abasteçam lá. Vamos ajudar essa pessoa para ajudar mais anjinhos”, comentou uma pessoa.

Outro perfil parabenizou pela boa ação. “Eu achei super legal a ideia dele. Nem sempre podemos levar para casa. E ele buscou solução para poder ajudar como ele pode. Parabéns”, disse.



Confira o vídeo