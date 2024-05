Família de mulher que resgata cachorros na rua pede ajuda para levá-la a SP

Maria Luiza é natural do Interior do Ceará, mas tem família em São Paulo. Parentes fazem campanha para tirá-la das ruas de Fortaleza Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

A família de Maria Luiza — a moradora de rua que resgatou três cachorrinhas que sofriam maus tratos – está mobilizando uma arrecadação de dinheiro para levá-la para São Paulo, onde as irmãs e os sobrinhos moram. Dona Luiza foi localizada pela família por meio de uma matéria do O POVO, publicada em 26 de janeiro. Simone do Carmo, sobrinha de Luiza que mora em São Paulo, disse que até pouco tempo antes de ver a matéria, não sabia o paradeiro da tia — muito menos que ela vivia em situação de rua em Fortaleza. "Ela sempre morou no Ceará, e minha mãe e minha tias se mudaram para São Paulo há mais ou menos 40 anos. Só elas tiveram convívio com a tia Luiza, eu não a conheço", conta. "Há um mês, a gente viu a matéria com ela e gravaram um vídeo dela dizendo que queria retornar para Reriutaba, que era onde minha avó morava."

Ela relata ainda que o vídeo chegou até a cunhada de um primo que vive no Rio de Janeiro, e ele enviou a postagem no grupo da família. "Quando enviaram o vídeo, minha mãe e minha tia reconheceram ela dizendo 'é a Maria Luiza, minha irmã e tia de vocês'", continua. "Começamos a seguir as páginas que estavam postando o vídeo dela e comentamos que ela é da nossa família. As pessoas se solidarizaram com a situação e foram atrás dela para dar comida e ajudá-la."