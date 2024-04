Ícone de Bonito, sucuri ‘Ana Júlia’ de quase 7 metros é encontrada morta com marcas de tiro

O biólogo holândes, Freek Vonk, famoso por sua coragem em se aventurar no mundo animal, se despediu da sucuri Ana Júlia, a qual foi protagonista de uma de suas aventuras em junho de 2023. Freek e Ana Júlia compartilharam um momento viral após o biólogo mergulhar nas águas do rio Formoso, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e ficar bem próximo da sucuri que mede quase 7 metros de comprimento.



Freek usou de seu perfil no Instagram para compartilhar uma mensagem de despedida para a serpente nesta segunda-feira, 25. Na publicação, o biólogo relembra o vídeo viral, além de escrever sobre a profunda tristeza que sente a morte da sucuri. Freek revelou também que o animal foi encontrado com marcas de tiro.

Confira vídeo de biólogo nadando ao lado de serpente de quase 7 metros