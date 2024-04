Resgate de jacaré decorativo mobiliza Polícia e bombeiros em MG

A Polícia Militar do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros foram chamados para resgatar um jacaré, e se surpreenderam com uma réplica de plástico; entenda

Um caso inusitado aconteceu em Belo Horizonte (MG). A Polícia Militar do Meio Ambiente e o Corpo de Bombeiros foram chamados para resgatar um jacaré, de aproximadamente 1 metro de comprimento. No entanto, quando chegaram no local se depararam com uma réplica do bicho, feito de plástico.

O registro do caso ocorreu na madrugada dessa segunda-feira, 1° de abril. O biólogo Adriano Marques de Souza, que possui uma empresa de réplicas de animais para fins científicos, deixou o animal de mentira como decoração no condomínio onde mora e avisou aos vizinhos e funcionários do local.

