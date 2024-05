Com "cearensês" e bom humor, tiktoker do Eusébio faz sucesso na rede social

Tiktoker do Eusébio faz sucesso com vídeos engraçados Crédito: Reprodução/Instagram @saranog05_

A cearense Sara Nogueira, estudante de Medicina Veterinária, decidiu compartilhar seu dia a dia no TikTok e, desde então, ganha grande repercussão. Com mais de 450 mil seguidores na rede social de vídeos (@saranog05_) e mais de 100 mil seguidores no Instagram (@dailysaranog), a jovem de 19 anos atrai o público com vídeos engraçados e de sua rotina.

Sara considera que ser comunicativa foi um grande fator motivador para o seu sucesso nas redes sociais: "Sempre fui falante". A eusebiense tem conseguido realizar o sonho de conquistar o público e conta ao O POVO essa trajetória. De estudante para criadora de conteúdo Segundo Sara, o desejo de cursar Medicina Veterinária veio por crescer em uma fazenda envolta de animais, mas sua primeira opção sempre foi trabalhar com a internet. Ela, então, decidiu somar essas duas partes da vida, "Coloquei na minha cabeça que, quando começasse a faculdade, iria fazer vlogs da minha rotina", conta.

Sara comenta que sempre foi muito extrovertida Crédito: Reprodução/Instagram @saranog05_ Definindo-se como “uma universitária pobre, sofrida e lascada”, a jovem produz vídeos humorísticos mostrando seu dia a dia, na faculdade e no estágio. O bordão veio pela sua perspectiva de que a rotina universitária é sofrida, já que pega dois ônibus para ir à faculdade e dois para voltar para casa. Mesmo nos dias em que não acorda bem, e ainda que seu conteúdo seja para mostrar a realidade, ela recorre ao humor: “Já posto bem feliz, romantizando, porque esqueço que estava de mau humor”. “Eu sempre romantizo a vida”, comenta.

TikToker: da viralização às críticas Os vídeos que mais lhe renderam retorno no TikTok foram os em que ela compra um pastel pelo IFood e inventa que é seu aniversário para que lhe enviem um brinde. A pastelaria, então, envia um pastel de chocolate e ela faz uma série de vídeos sobre o tema. Sara explica que ela criou toda a história. O roteiro desenvolvido cria a seguinte linha narrativa: a jovem sempre fazia pedidos no aplicativo de entregas dizendo que era seu aniversário à espera de brindes. No entanto,o “plano” nunca teria funcionado. Dessa vez, ao pedir na pastelaria, o relato do aniversário teria dado certo e sua mãe, inclusive, teria brigado com ela por mentir para o estabelecimento. “Eu já sabia que iria viralizar porque nunca vi uma ideia desse jeito”, diz. Os quatro vídeos postados em seu perfil no TikTok já totalizam mais de seis milhões de visualizações. Nas postagens, ela chora enquanto come o pastel e pede desculpas. Para a universitária, é “um sonho” conquistar tanto alcance, mas com a repercussão também vêm as críticas. Sara fala que, por muito tempo, se importou com a opinião dos outros e tinha medo de “energias ruins”. Sara agradece o carinho que ela e sua família têm recebido Crédito: Reprodução/Instagram @saranog05_

Agora, decidiu focar em seu sonho, na sua família e nas suas metas. Assim, ela leva para seus vídeos alguns dos comentários negativos que recebe, comentando-os de forma engraçada, e tenta não se desgastar psicologicamente. Qual o futuro da estudante e tiktoker? Sara diz ter se encontrado trabalhando com internet e que pretende continuar focando nessa área: “Está sendo minha maior paixão”. No entanto, pretende continuar sua graduação — afinal, além de ter grande apreço pela área, sua mãe, a Dona Carmen que é citada nos vídeos, tem o sonho de ver todos os filhos formados. Ela também destaca a importância de ter uma formação além do trabalho com a internet, pois entende a instabilidade: “o que pode tá dando certo hoje, amanhã não se sabe se ainda estará lá”.