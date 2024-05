Gata sobrevive após ser enviada em caixa por engano e viajar por 6 dias

O animal de estimação do casal Carrie Stevens Clark e Matt Clark tinha um apreço por caixas de papelão. Seus tutores estavam enviando uma encomenda pelos correios, e Galena teria adentrado na caixa. Sem que Carrie ou Matt percebessem, acabaram enviando o recipiente com o pet dentro.

O primeiro contato de Galena com outro ser humano foi com a funcionária noturna da Amazon , Brandy Hunter. Ela foi notificada por outro funcionário do armazém de que o animal havia sido encontrado em um pacote.

Hunter levou o gato para casa e ao veterinário no dia seguinte, onde um microchip foi escaneado. Clark conversou com Hunter, que “me acalmou e disse que meu gatinho estava bem”, apesar de ter passado seis dias em uma caixa de papelão sem comida ou água.

Gata enviada pelos correios: reencontro

Assim que receberam a notícia, os donos do animal decidiram voar para a Califórnia no dia seguinte. Eles se reencontraram com Galena no consultório do veterinário e alugaram um carro para retornar para casa.

Clark disse que sua felina sobreviveu graças a uma costura lateral que se abriu na caixa, e no veterinário seu exame de sangue voltou completamente normal.

“Não podemos agradecer o suficiente a Brandy (Hunter) por resgatar nosso bebê e por toda a gentileza e amor que ela compartilha com todos”, agradeceu Clark à funcionária que encontrou a gata.