Tatuador recordista no Guinness muda identidade para Diabão

Diabão era apelido e agora se tornou o primeiro nome do tatuador. Ele mantém o recorde de homem com o maior número de implantes em forma de 'chifre' na cabeça

O tatuador brasileiro que detém o recorde do maior número de implantes na cabeça, segundo o Guinness Book, protagoniza mais uma mudança notória. Ele conseguiu, por meio de uma ordem judicial, mudar seu primeiro nome para Diabão .

"As pessoas têm essa ideia porque veem as minhas modificações dentro do 'sinistro', que é algo que me atrai. Alguns acreditam que quero parecer com o 'Diabo' ou que tenha uma religiosidade satânica, mas é o contrário disso", declara.

Sobre o nome aliado às modificações corporais, Diabão afirma ser cristão . Ele diz que não quer propagar uma imagem de que seria uma figura maligna, acreditando que a real figura do diabo possui um ‘visual considerado 'bonito'.

"O Michel foi uma pessoa que abandonou o pai no hospital até a morte, e então aprendi que existe uma dor maior do que a saudade, que é o remorso. Já o Diabão é a pessoa que cuidou de uma vizinha, uma senhorinha que no início demonstrava medo, mas depois se tornou minha 'vozinha'", diz ao g1.

Lei autoriza a mudança de nome

A lei federal 14.382/22 facilitou a mudança de nomes; foi por conta desta lei que o tatuador deixou de ser Michel e se tornou Diabão Praddo.

Para quem deseja essa mudança, é necesssário ter 18 anos completos e comparecer a um Cartório de Registro Civil portando seus documentos pessoais — RG e CPF —, após o pagamento de uma taxa.

Recordes do tatuador foram comprovados pelo Guinness



Diabão tem seu nome no Guinness Book desde 2023, com o recorde de homem com o maior número de implantes na cabeça. Segundo ele, possui 80% de seu corpo todo tatuado, além de remoções de orelha, mamilo, nariz e dedo.