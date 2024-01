Após dúvidas, Guinness retira distinção de cão mais velho do mundo

O Guinness World Records decidiu retirar provisoriamente a distinção de cachorro mais longevo de todos os tempos de Bobi, que morreu em outubro em Portugal com mais de 31 anos, para verificar dúvidas que surgiram sobre sua idade, indicou a organização nesta terça-feira (16).

"Decidimos suspender temporariamente os títulos de 'cão vivo mais velho' e de 'cão mais velho de todos os tempos'", disse à AFP um porta-voz do Guinness, que certifica recordes mundiais.

Bobi morreu em outubro na localidade portuguesa de Conqueiros, no centro do país, com 31 anos e 165 dias, segundo um comunicado publicado naquele momento pelo site do Guinness World Record, que lhe havia conferido o título de cão mais longevo do mundo em fevereiro de 2023.