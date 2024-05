Cachorro adotado por padre participa de missas no interior de SP

“Ele está sempre durante as missas, pode ser que ele, às vezes, chegue um pouquinho atrasado, saia um pouquinho antes, mas em todas as missas ele está presente”, conta o padre para a EPTV.

Jhonny, que tem mais de 10 anos de idade, chegou com a saúde debilitada: estava com a doença do carrapato, problema intestinal e também um sopro no coração. Com carinho e o tratamento certo, melhorou e ganhou espaço na paróquia.

“Cãoroinha”: sempre presente nas missas, cachorro ganha roupa especial

“Na hora das missas, ele tem o costume de ir pra igreja e ficar aqui. Caso o contrário, durante o dia, quando ele tem vontade de ficar aqui dentro, ele fica. Vou atender confissão e ele até entra dentro da sala”, conta Luiz Paulo ao g1 Ribeirão Preto e Franca.

Foi durante uma missa que surgiu o apelido: “cãoroinha”. “Aí a gente inventou uma roupinha pra ele e deixa ele ali. O tempo todo ele está no meio dos fiéis ou está ali deitado em cima do altar.”