Palitos de dente fritos: Coreia do Sul emite alerta sobre trend

"A segurança como alimento não foi verificada", disse o Governo do país. Os palitos coreanos são feitos de amido, porém seguem impróprios para consumo. Entenda a prática que se tornou viral

Um alerta de saúde do Ministério da Saúde da Coreia do Sul pediu para as pessoas pararem de comer palitos de dente fritos em formato semelhante a batatas fritas. A prática se tornou viral nas redes sociais e diversos internautas já consumiram o item.

Os palitos de dente na Coreia do Sul são diferentes dos comuns no Brasil, de madeira. A versão coreana é feita de amido de milho misturado com outros ingredientes e um corante que dá a coloração verde. O material escolhido é para que os itens tornem-se biodegradáveis.

Comer palito de dente frito vira trend na Coreia do Sul

Diversos registros no TikTok mostram pessoas consumindo palitos de amido fritos com temperos como queijo em pó, de acordo com a Reuters. Os vídeos mostram também o processo dos internautas mergulhando os palitos em água fervente para amaciá-los e, em seguida, passam açúcar e fritam.

“A segurança como alimento não foi verificada”, disse o Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentosa em uma publicação na quarta-feira na plataforma de rede social X (antigo Twitter). “Por favor, não comam (palitos de dente fritos)”.

“Ele teve sua segurança e higiene testadas, mas não foi planejado para ser um alimento e não sabemos os riscos de seu consumo”, divulgou em outra postagem.