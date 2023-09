Festa de erês: como a umbanda celebra Cosme e Damião?

A data faz parte do sincretismo religioso presente no Brasil e os erês são celebrados no mesmo dia dos santos Cosme e Damião; saiba como a umbanda celebra

Se na tradição católica o dia 27 de setembro celebra os irmãos Cosme e Damião, o sincretismo religioso no Brasil encontra outras formas de representar a data. Entre elas, a umbanda homenageia os erês, relacionados ao universo infantil.

“A festa de erê é um momento que mexe com toda a casa, assim como todas as outras festas. Mas essa tem um quê de especial porque existe uma alegria contagiante”, explica o estudante Matheus da Costa, umbandista.

Durante as celebrações, é comum a oferta de doces — “tanto entregar (os doces) para as pessoas, mas também fazer um altarzinho”, diz da Costa. Na ocasião, a figura do erê costuma apresentar trejeitos infantis e se relaciona com a origem de sua palavra no iorubá, “brincadeira”.