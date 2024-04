Estátua de mafioso Tony Soprano chama atenção em país da antiga União Soviética; entenda

Tony Soprano em Vilnius: por que a estátua foi feita?

Anualmente a União Europeia escolhe cidades que recebem o título de “Capital Europeia da Cultura”, com forma de destacar a diversidade do continente. No decorrer do respectivo ano, eventos são realizados, atraindo investimentos e aquecendo a economia local.

Em 2009, Vilnius, recebeu tal título, dividido com a cidade austríaca de Linz. A capital e maior cidade da Lituânia foi a primeira localidade da antiga União Soviética a ocupar o posto.