Webinar gratuito com tema "educação política para cidadania" ocorre no dia 10 de abril

Primeiro de três encontros com proposta de debate, o evento online integra as ações do programa de formação político-cidadã "Político, Eu?!" e emite certificado de participação

“Os webinars são uma oportunidade para que as pessoas que têm interesse pelos temas propostos possam conversar com os professores que escreveram o curso, que serão palestrantes durante o webinar, e possam aprofundar os conteúdos”, diz a coordenadora do programa, Valeria Xavier, executiva de projetos especiais do Grupo de Comunicação O POVO.

Os webinars integram o conjunto de ações do programa “Político, Eu?!”, que promove educação político-cidadã gratuita e é realizado pela Universidade Aberta do Brasil (Uane) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Uma das ações é o curso EaD "Educação Política para Cidadania".

O primeiro semestre deste ano está recheado de oportunidades gratuitas para quem deseja se aprofundar em assuntos sobre educação política para cidadania. Uma série de três webinars relacionados ao tema vão proporcionar palestras e debates com direito a certificado de participação para cada um deles. O primeiro evento, programado para o dia 10 deste mês, vai debater as temáticas “Política, democracia e cidadania” e “Estado brasileiro: estrutura e funcionamento” em dois painéis.

Dessa forma, cada painel dos seminários online está relacionado a um dos seis módulos do curso. Apesar disso, pode se inscrever, via Sympla, qualquer pessoa interessada pelos temas propostos, de forma independente ou como complemento à formação EaD. O certificado de participação no webinar é reservado apenas para quem confirmar presença no evento, sendo o documento enviado ao participante por meio do e-mail cadastrado no ato da inscrição.



Webinar 1



O primeiro webinar vai abordar temas gerais articulados em torno do debate sobre a política, democracia e cidadania, além da estrutura e funcionamento do Estado brasileiro. O evento é uma oportunidade para interação com as professoras que escreveram os dois primeiros módulos do curso "Educação Política para Cidadania", que participarão como palestrantes.

Danyelle Nilin, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC), e Gabriella Bezerra, cientista política e professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), estarão à frente, respectivamente, dos painéis “Política, democracia e cidadania” e “Estado brasileiro: estrutura e funcionamento”.