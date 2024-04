'Bundas': conheça a revista criada por Ziraldo em 1999

Ziraldo deixou seu legado em diversas outras áreas além da literatura. Em 1999, ele criou uma revista chamada "Bundas" com críticas e sátiras

Com algumas características marcantes, “Bundas” tinha uma linguagem coloquial, irreverência, muitas charges e caricaturas. Confira curiosidades sobre a revista.

“Bundas” durante o governo do FHC

Enquanto a grande imprensa se esforçava para ilustrar a presidência de forma positiva, “Bundas” fazia o contrário. A publicação não era uma porta-voz do governo do momento e alfinetava Fernando Henrique Cardoso.

A revista foi lançada durante o mandato do FHC por autores remanescentes do Pasquim, o que explica as críticas e sátiras empregadas. "Bundas" chegou às bancas em 15 de junho de 1999, pela editora Pererê.