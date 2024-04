Ramadã: conheça mês celebrado por muçulmanos

Acredita-se que os primeiros versos do Alcorão foram revelados ao Profeta Muhammad durante o mês sagrado, em um evento conhecido como “A Noite do Decreto” ou “Noite da Determinação” (Laylat al-Qadr em árabe).

O nono mês no calendário islâmico tem um significado especial para a comunidade muçulmana ao redor do mundo. É nesse período, conhecido como Ramadã (ou Ramadan), que cerca de 1/5 da população mundial se reúne para momentos de jejum, reflexão e oração.

Um dia típico no Ramadã

No Ceará, Karine detalha a sua rotina no Ramadã, que começa às 3h30min (horário de Brasília), com o Suhoor. A refeição é consumida antes do início do jejum, ou seja, antes do nascer do Sol.

“Esse ano, com as ondas de calor, em decorrência das mudanças climáticas, está um pouco mais difícil manter a rotina do trabalho, estudo, trabalho social. Mas com perseverança e Dinn (Fé), seguimos firmes”, afirma.

A refeição que ocorre após um dia de jejum, seguindo o pôr do Sol, é chamada de Iftar. Normalmente, a alimentação se mantém leve, como tâmaras e água.

“O jejum nos ensina sobre educação alimentar, privilegiar os alimentos naturais e ricos em nutrientes e a hidratação com água e frutas”, completa.

