Multa por alta velocidade: passageiro abaixa as calças e sai em registro

Um carro teve sua multa viralizada após passageiro aparecer com as calças abaixadas em foto da infração; veja

Um radar de velocidade registrou um caso no mínimo curioso. Uma foto da infração por alta velocidade mostrou o passageiro em cima do carro e sem suas calças, mostrando suas partes íntimas para o equipamento.

O caso foi registrado na Avenida Prestes Maia, em Campinas (SP), no dia 16 de janeiro, e no documento de sua multa que foi compartilhado nas redes sociais. No ofício, foi registrado que o modelo seria um Volkswagen Polo e estava trafegando a 80 km/h, 10 km/h a mais do permitido naquele local.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CLIQUE AQUI para seguir o novo canal com as últimas Notícias do O POVO no WhatsApp