SP: homem viraliza ao tentar encher galão de 20 litros no refil de refrigerante de lanchonete

A prática não é permitida, de acordo com as regras do estabelecimento

Um homem viralizou ao tentar encher um galão de 20 litros no refil de refrigerante em uma unidade do Burger King do Shopping Itapevi Center, na Grande São Paulo. A prática, no entanto, não é permitida, de acordo com as regras do estabelecimento.

O regulamento da rede de fast food estabelece que o cliente pode pegar bebida ilimitada por 30 minutos, após a emissão da comanda. Mas deve ser feita com o copo disponibilizado. Não é permitido encher uma garrafa ou um galão, por exemplo.

De acordo com o G1 São Paulo, um outro caso envolvendo o refil do estabelecimento foi parar na Justiça. Na época, em 2020, um adolescente comprou um lanche e jogou a nota fiscal no lixo. Ele, no entanto, continuou com o copo de refrigerante para enchê-lo enquanto ia embora.

O garoto foi impedido por uma funcionária, que exigiu a nota fiscal. A família do jovem, então, entrou com uma ação na Justiça por danos morais contra o Burger King.

A juíza Adriana Bertoni, da 5ª Vara Cível de Santo André, decidiu que como não houve relato de agressão, humilhação ou discriminação, julgou a causa como improcedente e condenou o autor a pagar as custas processuais. A família recorreu da decisão, mas o recurso foi negado.