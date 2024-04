Fryums, o salgadinho indiano 'frito' na areia; entenda o que são

O processo de “fritura” dos chamados Fryums, tipo de salgadinho indiano, "frito" em areia, viralizou nas redes sociais. Também chamados de "Far Far", "Bobby" e "poor cracker" (biscoito de pobre, em português), eles são comuns nas ruas da Índia e de países vizinhos, como o Paquistão.

O Fryums pode ser encontrado em uma variedade de formas, como em formato de cano, rodas, estrelas e batata chips.

Como é feito o salgadinho indiano “frito” na areia?



Não se trata de mágica para preparar o alimento. Na verdade, a massa é pré-cozida e desidratada, deixando um pouco de umidade. Quando o Fryums entra em contato com a areia quente, ele acaba se expandindo — parecido com o que ocorre com o milho de pipoca quando é aquecido.