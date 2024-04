Em caso raro, bezerro nasce com duas cabeças, quatro olhos, duas bocas e dois narizes

Condição rara de bezerro com duas cabeças e quatro olhos é de 1 para 400 milhões, de acordo com fazenda; veja vídeo

Um bezerro com uma condição rara de saúde vem chamando atenção nas redes sociais após nascer com duas caras, dois narizes, duas bocas e quatro olhos no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. A filhote fêmea nasceu no dia 28 de fevereiro e foi nomeada de Deux Face, duas caras em francês. O registro de nascimento do animal ficou por conta da fazenda Breaux Farms LLC.



A propriedade vem atualizando o estado de saúde da filhote desde o nascimento em uma página do Facebook. Em uma das publicações, a fazenda informou que devido à condição rara, a pequena Deux não deve ter uma vida longa, sendo uma surpresa sobreviver ao parto. A propriedade ainda informou que a ocorrência de um caso como o de Deux Face é de um para 400 milhões.

Bezerro que nasceu com duas cabeças já completou 21 dias de vida



O filhote já completou 21 dias de vida, apesar da condição rara de saúde, e na última atualização de seu quadro de saúde, no dia 18 de março, a fazenda informou que o filhote está bem e tratando uma infecção com um veterinário. No entanto, ainda não consegue ficar de pé por conta própria.