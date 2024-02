Stanley: empresa sofre processos após confirmar chumbo em sua composição

Após a polêmica confirmação da presença de chumbo em seus copos, a marca Stanley enfrentou diversos processos, mas diz estar segura com revestimento de aço inoxidável de seus produtos

Toda essa repercussão iniciou após uma tendência no TikTok, onde uma usuária mostrava testes de chumbo em sua garrafa na versão "Quencher".

A marca queridinha do grande público em relação à fabricação de copos e garrafas, Stanley, sofreu seu primeiro grande impacto negativo logo após sua ascensão (iniciada após a pandemia, em 2021).

No vídeo, após os testes, o resultado para presença de chumbo foi positivo. Outros usuários fizeram o mesmo experimento e obtiveram o mesmo resultado.

Com a viralização, a marca teve que se posicionar e confirmou a presença do material na composição, mas relatou que o chumbo em questão não entrava em contato com os líquidos ingeridos em seus copos e garrafas.

"A Stanley esclarece que não há chumbo em parte alguma da superfície de seus produtos que entre em contato com o consumidor, ou com líquidos e alimentos que estejam sendo consumidos. A marca utiliza um processo de fabricação que segue o padrão global da indústria para realizar o selamento na parede externa e garantir o isolamento a vácuo", afirmou em nota compartilhada com o jornal Globo.

As ações judiciais coletivas propostas, movidas no Tribunal Distrital dos EUA no estado de Washington, foram movidas contra a Pacific Market International (PMI), que adquiriu a Stanley em 2002 e gere a empresa até hoje.