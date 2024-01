Especialistas garantem ter visto tubarão-branco recém-nascido na Califórnia

Especialistas afirmam que as imagens, capturadas por um drone na costa da Califórnia, podem ajudar a entender um mistério da vida dos tubarões e ajudar em sua preservação.

Imagens inéditas de um tubarão-branco recém-nascido emergindo à superfície podem revelar um possível local de nascimento para predadores ameaçados de extinção, de acordo com um novo estudo divulgado nesta terça-feira (30).

Em um relato publicado na segunda-feira (29) na revista Environmental Biology of Fishes, Gauna e Sternes explicaram que acreditavam que esta "pele" branca era na verdade uma camada embrionária de leite intrauterino, que é secretado no útero para alimentar filhotes e que se desprende logo após o nascimento.

O sul da Califórnia é conhecido por ser uma área de berçário para jovens tubarões-brancos, enquanto a costa central do estado foi sinalizada como um possível local de nascimento, uma vez que Gauna tinha visto fêmeas grávidas desta espécie nesta área.

"Os grandes tubarões-brancos são um dos mais presentes nos mares e saber exatamente onde eles nascem nos permitirá proteger essas áreas de impactos negativos causados pelo homem, como atividades de pesca, destruição do habitat, ruído de navegação, etc", afirmou a responsável pelo programa de conservação de espécies marinhas do Fundo Mundial para a Natureza na Alemanha, Heike Zidowitz.

