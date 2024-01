Metade macho, metade fêmea: conheça a ave que possui características dos dois sexos

Esta foi a segunda vez, em mais de cem anos, que uma ave desta espécie foi encontrada com essas condições

O fotógrafo John Murillo pode se considerar uma pessoa de sorte. Ele é uma das poucas pessoas a ter visto ao vivo um pássaro exibindo no lado esquerdo do corpo, a plumagem da cor verde, típica das fêmeas daquela espécie, e do lado direito, o azul dos machos. É isso mesmo! O animal apresenta características de ambos os sexos e foi o segundo exemplar encontrado em mais de 100 anos.

O pássaro da espécie C. spiza, encontrado nas regiões tropicais do continente americano, foi fotografado na Reserva Natural Demonstrativa Don Miguel, na Colômbia, no começo deste ano. A ave rara é portadora de ginandromorfismo.

