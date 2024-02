Super Bowl 2024: público dos EUA consumirá 1,45 bi de asas de frango

A disputa entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers não é a única coisa que vai movimentar o Super Bowl 2024: as asas de frango podem ser as verdadeiras protagonistas do momento. Estima-se que os norte-americanos consumirão 1,45 bilhão de asas enquanto assistem ao jogo.

O relatório, desenvolvido pela organização National Chicken Council, ainda ressalta o “Big Game” do Super Bowl como o segundo maior dia de alimentação do ano no país depois do Dia de Ação de Graças (Thanksgiving).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para visualizar, se o técnico do Kansas City, Andy Reid, comesse 50 asas todos os dias, levaria 79.452 anos para terminar com a quantidade de 1,45 bilhão. E mais: se cada asa representasse um segundo de avanço no tempo, 1,45 bilhão seriam daqui a 46 anos, ou o ano 2070.