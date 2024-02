Fenômenos astronômicos de fevereiro de 2024: o que ver no céu no mês

Fenômenos astronômicos: aproximação entre Lua e Marte

No dia 8 de fevereiro, a Lua e o planeta Marte vão ficar lado a lado. No entanto, para observar o fenômeno, precisa encontrar um horizonte, no horário de 5h da manhã, antes do nascer do sol.

Fenômenos astronômicos: conjunção entre Vênus e Marte

Em 22 de fevereiro, Vênus e Marte poderão ser vistos bem próximos um do outro, porém, o tempo de observação é curto, antes do nascer do Sol. Será preciso encontrar também um local livre, sem prédios, casas e árvores por perto.

