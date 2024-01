UE busca blindar sua tecnologia e interesses econômicos da China

A Comissão Europeia, braço Executivo da UE, também lançou hoje um projeto de lei para que os países membros do bloco "tenham um mecanismo de controle" para os investimentos estrangeiros.

O conjunto de propostas inclui medidas para reforçar o mecanismo de controle de investimentos estrangeiros que o bloco adotou no final de 2020, especialmente para melhorar a coordenação entre os países.

As medidas do pacote ainda serão negociadas com os eurodeputados e os países membros.

O pacote de medidas procura resolver uma limitação fundamental das instituições europeias, que não têm o poder de bloquear investimentos, já que a palavra final cabe a cada país.

A Comissão pretende examinar os riscos dos investimentos europeus em países terceiros, em termos de "fuga de conhecimento" em certas tecnologias, que podem reforçar as "capacidades militares e de inteligência".

Outra ideia do pacote de medidas é desenvolver uma melhor coordenação nos controles de exportação, especialmente de produtos de uso duplo (civil e militar), assim como de componentes eletrônicos.

A exportação de tecnologias nucleares ou de mísseis também estaria sob maior controle.

"Precisamos melhorar a nossa coordenação para nos protegermos melhor, tornar os investimentos mais seguros e controlar a exportação de produtos sensíveis para evitar que caiam em mãos erradas", afirmou o Comissário Europeu do Comércio, Valdis Dombrovskis.