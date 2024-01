Croquete de carne japonês tem fila de espera de 43 anos

O Meat & Delicatessen Asahiya, um açougue popular por trabalhar com o corte Kobe Beef - tratado como uma das carnes mais nobres - em Takasago, na província de Hyogo, no Japão , tem um alimento que surpreende na lista de espera.

Os croquetes, que começaram a ser produzidos após a Segunda Guerra Mundial, têm grande popularidade no Japão e recheio feito com carne nobre e massa preparada de forma artesanal com produtos colhidos organicamente pelos próprios gestores do açougue.

“Fizemos croquetes saborosos e acessíveis que demonstram o conceito de nossa loja como uma estratégia para que os clientes desfrutem dos croquetes e esperem comprar nossa carne Kobe após a primeira tentativa”, disse Shigeru Nitta, atual proprietário da Asahiya, em entrevista para a CNN.

Empresa já chegou a retirar o croquete de carne japonês do cardápio

Em 2016, quando o tempo de entrega ultrapassou os 14 anos, os proprietários da Asahiya optaram por retirar o produto de seu cardápio.

Porém, a decisão foi temporária, pois após a repercussão entre os fãs dos croquetes, os donos do estabelecimento decidiram trazer a iguaria de volta, com um ajuste no preço.

Desde então, o tempo de espera, que um dia foi de 14 anos, em 2024 mais que triplicou e agora o tempo estimado para o produto é de 43 anos.