McFish, é você? Hambúrguer volta ao McDonald’s por tempo limitado

Empresa de fast-food anunciou a volta do McFish no Brasil em suas redes sociais e animou os seus consumidores; saiba como entrar na lista de espera

A empresa McDonald's anunciou o retorno do hambúrguer McFish no Brasil por tempo limitado, animando os seus seguidores nas redes sociais na segunda-feira, 15. O sanduíche saiu do cardápio no País em 2019.

“Vocês venceram. O McFish tá vindo aí mais gostoso do que nunca”, escreveu a rede de fast-food na legenda de seu perfil brasileiro. A venda antecipada acontece a partir desta quarta-feira, 17, e garante um voucher para o relançamento do hambúrguer, ainda sem data anunciada.

No Instagram, fãs brasileiros do prato criaram um perfil chamado “Volta McFish”, com mais de 14 mil seguidores. “De nada, Brasil! Não temos nem o que escrever aqui. Conseguimos!”, destacou o movimento em postagem que emoldurava a notícia.