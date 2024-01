Leptospirose: proteína do Butantan pode identificar doença; entenda

Instituto Butantan desenvolve proteína capaz de identificar leptospirose Crédito: José Felipe Batista/Comunicação Butantan

Os pesquisadores do Instituto Butantan desenvolveram uma proteína quimérica recombinante capaz de identificar a leptospirose, denominada rChi2. A estratégia ainda está em fase inicial, mas conseguiu detectar a doença em 75% dos pacientes na primeira fase dos sintomas. O estudo foi aceito e publicado na revista "Tropical Medicine and Infectious Disease" em 2022, com um pedido de patente solicitado em março de 2023. Com a identificação de várias espécies de Leptospira pelos anticorpos anti-rChi2, o seu potencial como diagnóstico precoce pode ser validado.

O teste utilizando a proteína rChi2 foi realizado pelo grupo da pesquisadora Ana Lúcia Tabet Oller Nascimento, do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Butantan. Após comer manga do chão, caminhoneiro é diagnosticado com leptospirose; ENTENDA Leptospirose: como o teste do Butantan funciona?

De acordo com o portal Butantan, a proteína foi purificada e testada em diagnóstico sorológico do tipo ELISA, que avalia a presença de anticorpos no soro de pacientes por meio da reação com antígenos. Os anticorpos reconheceram a leptospirose no início da doença e quando o teste padrão deu negativo, como na fase de recuperação, em 75% e 82% das amostras, respectivamente. Também denominada de Mal de Adolf Weil, a condição foi incluída pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como parte da lista de Doenças Tropicais Negligenciadas. Estas afetam normalmente a população de baixa renda nos países. O novo diagnóstico também mostrou 99% de especificidade, ou seja, detectou especificamente os anticorpos contra a própria leptospirose, sem reação cruzada com outras doenças infecciosas como dengue, malária, HIV e Doenças de Chagas.

