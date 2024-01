Cinco vezes mais pesado que Titanic, navio tem maior parque aquático em alto mar

Icon of the Seas, o maior cruzeiro do mundo, surpreendeu todo mundo com seu tamanho e atrações. Confira a seguir mais curiosidades sobre o navio

A empresa de transporte marítimo Royal Caribbean lançará oficialmente o Icon of the Seas em 27 de janeiro , marcando um momento histórico ao se tornar o maior navio de cruzeiro do mundo.

O Icon of the Seas , considerado o maior navio de cruzeiro do mundo, surpreendeu a todos com suas enormes dimensões, superando facilmente o Titanic com cinco vezes o seu peso. O navio apresenta comodidades impressionantes que causaram espanto nas redes sociais.

Mas, quanto custa embarcar no Icon of the Seas? Qual o tamanho e o que tem de tão impressionante na embarcação? Confira a seguir mais curiosidades sobre o navio:

Quanto custa o cruzeiro Icon of the Seas?

Conforme indicado no site da empresa, os preços médios para 7 noites por pessoa oscilam entre, aproximadamente, R$ 8.000 e R$ 21.000, dependendo da cabine e do período do ano. Os itinerários do Icon of the Seas têm origem em Miami, cidade localizada na Flórida e sede da Royal Caribbean.



Os valores acima não incluem algumas das atrações do navio nem as despesas do porto, as quais variam entre R$ 800 e R$ 1.000.



O Icon Of the Seas tem datas disponíveis para reserva até 2026, mas muitas das vagas já estão esgotadas.



O que tem no Icon of the Seas?

O navio é organizado em espaços temáticos que se assemelham a "bairros". O Surfside, por exemplo, é projetado para atender às necessidades de famílias, proporcionando uma variedade de atrações para brincar e relaxar ao longo do dia.

Ele também conta com mais de 40 restaurantes, bares e lounges para todos os gostos.