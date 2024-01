2024: o ano em que o homem volta à Lua após meio século

No ano de 1972, o homem pisou pela última vez na Lua durante o século XX. Agora, em 2024, após mais de meio século do ocorrido, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) planeja mandar o humano de volta ao satélite natural.

Artemis 2: entenda a missão espacial

A missão espacial tem como objetivo principal levar tripulantes novamente à Lua. “A análise detalhada desta missão continua. Mas as primeiras avaliações permitem uma decolagem da segunda missão no fim de novembro de 2024″, afirma Jim Free, administrador associado da Nasa.

A viagem vai ter quatro tripulantes a bordo e os nomes vão ser anunciados no decorrer do ano. No entanto, os viajantes devem dar uma volta ao redor da Lua em dez dias, mas sem aterrissar no satélite.

Por que o homem não foi mais à Lua desde 1972? DESCUBRA

Artemis 3: a missão em que o homem vai pisar no solo lunar novamente



Cerca de 12 meses após a Artemis 2, a Nasa planeja a missão espacial que vai levar o homem ao solo lunar, o Artemis 3. Os astronautas devem aterrissar no Polo Sul do satélite natural em 2025, sem um mês definido ainda.

Free fala da importância do preparo dos trajes espaciais para explorar a Lua, que estão sendo desenvolvidos pela empresa Axiom Space.

A agência norte-americana tem como objetivo principal construir estruturas permanentes no solo lunar, como uma estação espacial, para possibilitar o avanço dos estudos sobre o espaço e até mesmo permitir o homem ir para Marte.