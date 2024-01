Salvador celebra Senhor do Bonfim; entenda tradição das fitinhas

Inicialmente confeccionadas em seda, algodão e acetato, as fitinhas do Bonfim passaram por uma evolução ao longo de mais de 200 anos Crédito: Pexels/Michelle Guimarães

No aniversário de 270 anos de fundação da Basílica de Nosso Senhor do Bonfim que acontece no decorrer desta semana, muitos fiéis vão às ruas rezar e festejar. O principal dia do festejo é nesta quinta, 11, e é conhecida como “Lavagem do Bonfim". A comemoração é considerada a festa de maior participação popular em Salvador, depois do Carnaval. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um dos costumes da celebração é a tradicional “Fita do Bonfim”, que é utilizada para realizar desejos. Símbolo da capital baiana, as fitinhas coloridas do Senhor do Bonfim decoram os braços de grande parte dos turistas que passam por lá.

Segundo a tradição, a fita deve ser colocada no braço esquerdo e amarrada com três nós, sendo feito um pedido a cada nó. Acredita-se que os desejos se realizarão se a fita se romper naturalmente com o uso. Além de ser usada no corpo, as fitas são colocadas em diversas outras áreas, como nas grades da Igreja do Bonfim, no carro e em diferentes cômodos da casa. Senhor do Bonfim: história das fitinhas

A fita do Senhor do Bonfim teve sua origem na Bahia em 1809, sendo atribuída a Manuel Antônio da Silva Serva, com o objetivo de arrecadar dinheiro para a igreja. No entanto, peças semelhantes já circulavam na Europa na Idade Média e eram usadas como objeto de cura por rezadores. Inicialmente denominada "medida do Senhor do Bonfim", ela possuía 47 cm de comprimento. A medida se dava por conta do tamanho do braço direito da imagem de Jesus Cristo na Igreja. Ela era utilizada como colar para pendurar medalhas e santinhos, sendo especialmente popular entre as pessoas de alto poder aquisitivo na sociedade baiana da época, segundo o livro "A Devoção do Senhor Jesus do Bon-fim e sua História" (1923). Ao longo dos anos, especialmente a partir da década de 1950, a produção e distribuição da fita passaram por modificações, tornando-se mais acessíveis e populares. A fita do Senhor tornou-se então um símbolo significativo da identidade da cidade.

Fitinhas do Bonfim: tradição em outras regiões

As fitinhas do Bonfim representam uma das características distintivas da Bahia. Seja adornando pulsos ou amarradas nos gradis das igrejas, essas fitas carregam consigo a tradição de conceder três desejos quando são rompidas, e podem ser encontradas por toda a cidade e até mesmo em outras regiões. Em Juazeiro do Norte, por exemplo, fiéis de toda parte amarram as fitinhas realizando desejos e fazendo promessas em memória ao Padre Cícero. Fitinhas incineradas em 2023

Buscando abrir espaço para novas fitinhas, a celebração em Salvador incinerou fitinhas e pedidos escritos em 2023 durante uma cerimônia religiosa.