Poemas revolucionários do século XIX são classificados como 'extremistas' em Belarus

Belarus classificou, nesta quinta-feira (17), como "extremistas" dois conhecidos poemas do século XIX que se referem ao levante contra o Império Russo, em um novo sinal de endurecimento do governo deste país aliado de Moscou, em plena crise com os vizinhos europeus.

Desde a brutal repressão de um movimento de protesto pós-eleitoral em 2020, o país fronteiriço com a União Europeia aproximou-se mais da Rússia e aumentou a repressão contra os críticos de Aleksandr Lukashenko, seu presidente desde 1994.

Essa decisão da justiça bielorrussa diz respeito a dois textos clássicos de Vintsent Dunin-Martsinkievitch e o prefácio a uma edição de suas obras do crítico literário Iazep Ianushkevitch.