Quando começa o verão? Saiba o que esperar da temperatura no Brasil

Saiba quando o verão começará no Hemisfério Sul Crédito: awesomecontent/Freepik

O verão no Hemisfério Sul já tem data para começar: 22 de dezembro, às 00h27min (horário de Brasília). O fim da época também já foi estipulado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o dia 20 de março de 2024. O modelo de previsão do APEC Climate Center (APCC), centro de pesquisa sediado na Coréia do Sul, aponta para uma probabilidade entre 80% e 90% de que as condições de El Niño permaneçam até o trimestre de março, abril e maio de 2024. Os fenômenos El Niño influenciam em mudanças climáticas, além do aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A palavra é derivada do espanhol e faz referência à sua chegada durante o mês de dezembro, como o "Menino" Jesus.