Previsões de Nostradamus 2024: guerra, morte do papa e renúncia de rei

Supostamente, o vidente já previu a ascensão de Hitler, o 11 de setembro, a Covid-19 e a morte de Elizabeth II. Para 2024, Nostradamus previu o início de mais uma guerra, a morte do papa e a renúncia do rei Charles III.

O astrólogo francês Michel Nostradamus é conhecido por seu livro Les Prophéties (As profecias, em francês). A obra publicada em 1555 é revisitada por estudiosos, como o autor britânico e especialista em Nostradamus, Mario Reading, para tentar interpretar as previsões para o ano que se inicia .

Segundo previsão de Nostradamus, Harry ocupará o trono inglês



Na geopolítica mundial, muitas mudanças ocorrerão. Segundo Mario, Charles abdicaria por conta de controvérsias. No entanto, o trono ficaria com Harry e não com o próximo herdeiro do trono, o príncipe William.

Além disso, haverá o início de outra guerra, e o conflito envolveria a China. Segundo os versos da obra, “haverá combate e batalha naval” e um “adversário vermelho ficará pálido de medo, colocando o grande oceano em pavor”. A China possui a maior frota marítima do mundo.



Previsões de Nostradamus: 2024 será um ano de troca de papas



De acordo com as previsões, o papa Francisco virá a falecer e outro pontífice será escolhido para sucedê-lo.

"Através da morte de um pontífice muito velho, um romano de boa idade será eleito, dele se dirá que enfraquece a sua sé, mas por muito tempo ficará sentado e em atividade mordaz”, escreveu ele.

Previsões de Nostradamus 2024 para meio ambiente

Para o meio ambiente, os inscritos dizem que “a terra seca ficará mais seca e haverá grandes inundações quando for vista”.