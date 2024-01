Idosa de 102 anos ganha festa de aniversário com strippers na Inglaterra

O aniversário de 102 da inglesa Monica Ruddick, de Wolsingham, chamou a atenção pela realização de seus únicos dois desejos durante a celebração: ir a uma igreja e assistir um strip-tease.

Monica, que vive na casa de repouso West Lodge Home Care há um ano, visitou uma igreja para celebrar a alegria de sua vida uma semana antes de seu aniversário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia oficial da festa, na última sexta-feira, 15, a idosa recebeu um stripper para “animar” o evento. As informações são do portal The Northern Echo.